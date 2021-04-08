Пенсионеры вновь могут «помолодеть»

Согласно заявлению председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову, члены представляемой им фракции представили в Государственную думу проект закона о снижении пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин.



«Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет», – сообщил лидер справороссов перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.



Г-н Миронов утверждает, что повышение возраста выхода на пенсию было ошибкой предшествующего состава правительства, требующей исправления (ист.: ТАСС). Как известно, одобренный в 2018 г. законодательный акт об изменении пенсионной системы предписывает повышение пенсионного возраста на 5 лет с постепенным переходом к новому порядку до 2028 г. с началом в 2019 г.



Справедливороссы в течение 2018–2019 гг. не единожды пытались добиться аннулирования изменений или хотя бы наделения граждан РФ правом лично выбирать возраст выхода на пенсию, но не нашли поддержки у коллег-депутатов.