Пенсионеры вновь могут «помолодеть»

Согласно заявлению председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову, члены представляемой им фракции представили в Государственную думу проект закона о снижении пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин.
«Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет», – сообщил лидер справороссов перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.
Г-н Миронов утверждает, что повышение возраста выхода на пенсию было ошибкой предшествующего состава правительства, требующей исправления (ист.: ТАСС). Как известно, одобренный в 2018 г. законодательный акт об изменении пенсионной системы предписывает повышение пенсионного возраста на 5 лет с постепенным переходом к новому порядку до 2028 г. с началом в 2019 г.
Справедливороссы в течение 2018–2019 гг. не единожды пытались добиться аннулирования изменений или хотя бы наделения граждан РФ правом лично выбирать возраст выхода на пенсию, но не нашли поддержки у коллег-депутатов.
Поддерживаете ли Вы инициативу депутатов фракции «Справедливая Россия» о возвращении прежнего пенсионного возраста?
Сама по себе инициатива возвращения пенсионного возраста к предыдущим общим основаниям имеет большую эффективность для государства, чем новый срок, установленный для выхода граждан на заслуженный отдых. Ни одна страна в мире, поднявшая пенсионный возраст, не решила проблем с выплатами пенсий гражданам, только отодвинула на несколько лет и получила дополнительные сложности, которые свели на нет экономию. Это касается стран с более мягким климатом, т.е. с пакетом общих проблем, где нет дополнительно массового выхода людей на пенсию по инвалидности и досрочно из-за тяжелых условий труда. Общие проблемы, что там получены - крайне высокая безработица среди молодежи, досрочный выход на пенсию по другим показателям, нагрузка на соцслужбы по линии переквалификации и переобучения, а также поддержка по медобеспечению и перенастройка инфраструктуры на более возрастных работников. По финансовой части возникают другие вопросы - в среднем, уже даже в России до пенсии доживает более 60% мужчин и 80% женщин. Эти люди получают более высокую пенсию из-за увеличения стажа и накоплений, а также обеспечены медпомощью.
В нашей стране даже с учетом роста пенсионного возраста количество новых пенсионеров превышает выходящих на работу молодых граждан. Отмена нового закона о выходе на трудовую пенсию по старости граждан приведет к изменению этого количества и будет около миллиона граждан ежегодно, с учетом естественной смертности и выхода новых трудоспособных работников. К сожалению, вариант с отменой, как и решение с повышением пенсионного возраста сейчас оба плохие! Правительство ищет способы решить вопрос с балансом доходов и расходов ПФР и у него это получится, но требуется время, которое закон о повышении дал. Сейчас государство проводит ревизию всех потоков внутри финансовой системы, а также вводит небольшие изменения по улучшению баланса. Основной упор сделан на действия ФНС, поскольку миллионы неплательщиков в ПФР (а пенсию они получать будут, т.к. живут в социальном государстве) и создают такой перекос. Если правительство сможет в ближайшие несколько лет наладить систему контроля за работой граждан в серых схемах с платежами в ПФР, то только эта мера позволит отменить повышение пенсионного возраста и увеличить размер пенсий дополнительно (по разным оценкам до 30%). Конечно, это возможно, если будут платить все.
Если инициатива партии будет включать в себя кроме воззваний и предложений еще и экономическое обоснование, с расчетами по эффективности с предыдущим сроком выхода на пенсию, то она будет поддержана и правительством. Если появится законопроект, который партия создаст для улучшения баланса ПФР или решения пенсионной проблемы с учетом демографического провала в следующие 15 лет, то она получит столько политических очков, сколько сможет использовать в своей деятельности.