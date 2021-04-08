Российские пенсионеры получат выплаты за май раньше срока

Согласно предоставленной Пенсионным фондом РФ информации, некоторые российские граждане получат майские пенсии раньше срока, а именно в конце текущего месяца.



Так, в заявлении ПФР уточняется: «В мае некоторые пенсионеры не получат выплату по старости – ее выдадут в конце апреля. Это коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто получает пенсию в начале месяца».



В ведомстве пояснили, что такое изменение вызвано большим количеством выходных дней в начале мая, в течение которых граждане России будут отмечать праздники. Пенсионеры, выплаты которым приходят не в начале месяца, получат причитающиеся им деньги в обычные сроки.



При этом распорядок досрочных пенсионных выплат каждый отдельно взятый регион определяет самостоятельно (ист.: Прайм).