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Российские пенсионеры получат выплаты за май раньше срока

Сегодня в 14:49 Государство 0 135 Карина Мелова
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Согласно предоставленной Пенсионным фондом РФ информации, некоторые российские граждане получат майские пенсии раньше срока, а именно в конце текущего месяца.

Так, в заявлении ПФР уточняется: «В мае некоторые пенсионеры не получат выплату по старости – ее выдадут в конце апреля. Это коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто получает пенсию в начале месяца».

В ведомстве пояснили, что такое изменение вызвано большим количеством выходных дней в начале мая, в течение которых граждане России будут отмечать праздники. Пенсионеры, выплаты которым приходят не в начале месяца, получат причитающиеся им деньги в обычные сроки.

При этом распорядок досрочных пенсионных выплат каждый отдельно взятый регион определяет самостоятельно (ист.: Прайм).
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