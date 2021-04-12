В текущем году портал «Госуслуги» предложит пользователям 6 новых служб

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился с ТАСС сведениями о планах российского кабмина дополнительно открыть 6 суперсервисов на веб-ресурсе «Госуслуги» в текущем году.



Так, скоро пользователям станут доступны такие службы: «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Утрата близкого человека» и «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн».



К концу 2020 г. на портале успешно функционировали 7 суперсервисов. Например, к службе «Поступление в вуз онлайн» подключились 54 вуза, однако уже с лета это число увеличится до 113. Этот сервис позволяет в электронном формате подать заявление на зачисление на стационарную бюджетную форму обучения, определить место в конкурсных списках и т. д.



Используя «Социальную поддержку онлайн», можно узнать о потенциальной возможности получить соцподдержку. Благодаря «Трудовым отношениям онлайн» можно оформить пособие по безработице и получить доступ к данным о трудовом стаже в электронном виде.

Помимо прочего, доступны службы «Пенсия онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Цифровое исполнительное производство» и «Онлайн помощь при инвалидности».