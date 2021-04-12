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В текущем году портал «Госуслуги» предложит пользователям 6 новых служб

12 апреля в 11:18 Государство 0 583 Карина Мелова
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился с ТАСС сведениями о планах российского кабмина дополнительно открыть 6 суперсервисов на веб-ресурсе «Госуслуги» в текущем году.

Так, скоро пользователям станут доступны такие службы: «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Утрата близкого человека» и «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн».

К концу 2020 г. на портале успешно функционировали 7 суперсервисов. Например, к службе «Поступление в вуз онлайн» подключились 54 вуза, однако уже с лета это число увеличится до 113. Этот сервис позволяет в электронном формате подать заявление на зачисление на стационарную бюджетную форму обучения, определить место в конкурсных списках и т. д.

Используя «Социальную поддержку онлайн», можно узнать о потенциальной возможности получить соцподдержку. Благодаря «Трудовым отношениям онлайн» можно оформить пособие по безработице и получить доступ к данным о трудовом стаже в электронном виде.
Помимо прочего, доступны службы «Пенсия онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Цифровое исполнительное производство» и «Онлайн помощь при инвалидности».
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