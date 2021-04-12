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В первый день лета в РФ начнет действовать еще одно основание для штрафования водителей

13 апреля в 11:50 Государство 1 367 Карина Мелова
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1 июня в России начнет действовать нововведение для водителей, предусматривающее административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Пакет необходимых поправок предварительно подготовило министерство внутренних дел.

Согласно новым правилам, запрещается эксплуатация транспортного средства на резине, не соответствующей сезону. Так, водителей будут наказывать за использование летней резины в зимний период, а шипованной – в летний. При этом будут приниматься во внимание региональные особенности климата, поскольку в разных субъектах РФ зима и лето имеют различную продолжительность. Сумма штрафа за подобное нарушение составит 500 рублей.

Как известно, РФ входит в Таможенный союз, технический регламент которого уже длительное время не позволяет управлять автомобилем с шипованными шинами летом (ист.: Прайм).
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Уткина Анна (Руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»)

Использование шин не по сезону может спровоцировать ДТП. Езда на летней резине зимой опасна вдвойне: она не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой. Но взыскание в размере 500 рублей не станет серьезным стимулом для автомобилистов соблюдать режим сезонного шиномонтажа. Эффективнее будет повысить штраф до более ощутимой суммы.

Что касается статистики ДТП, то сотрудники ГИБДД редко рассматривают сезонные особенности используемой водителями резины при разборе произошедшей аварии. Но зачастую автомобилист, эксплуатирующий летние покрышки зимой, оказывается виновником аварии и по другим параметрам: например, столкновение с другим транспортным средством из-за неэффективности тормозов на скользком покрытии из-за использования шин не по сезону. И для страховой компании это уже весомый аргумент снижения размера страховых выплат.

Шипованная резина вредна для состояния дорожного полотна при езде в летний период на любой скорости: шипы выбивают из асфальта крошку даже на дорогах европейского качества, а на их восстановление тратятся бюджетные средства. Поэтому летом запрет на шипованную резину обоснован, а зимой она не наносит такого ущерба в связи со снежным плотным покрытием проезжих частей.

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