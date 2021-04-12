В первый день лета в РФ начнет действовать еще одно основание для штрафования водителей

1 июня в России начнет действовать нововведение для водителей, предусматривающее административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Пакет необходимых поправок предварительно подготовило министерство внутренних дел.



Согласно новым правилам, запрещается эксплуатация транспортного средства на резине, не соответствующей сезону. Так, водителей будут наказывать за использование летней резины в зимний период, а шипованной – в летний. При этом будут приниматься во внимание региональные особенности климата, поскольку в разных субъектах РФ зима и лето имеют различную продолжительность. Сумма штрафа за подобное нарушение составит 500 рублей.



Как известно, РФ входит в Таможенный союз, технический регламент которого уже длительное время не позволяет управлять автомобилем с шипованными шинами летом (ист.: Прайм).