«Золотые визы» для зарубежных капиталовкладчиков

Во время конференции Ассоциации европейского бизнеса министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о представлении в четверг на рассмотрение правительства проекта закона о «золотых визах» для иностранных капиталовкладчиков (ист.: ТАСС). Документ предполагает облегчение порядка получения вида на жительство зарубежными гражданами, намеренными инвестировать в российскую экономику.



Как разъясняет министр, капиталовкладчики из-за рубежа будут иметь такие же основные права, как и россияне, включая беспрепятственное путешествие по стране, основание своего бизнеса, доступ к соцуслугам, выезд за пределы РФ и возвращение. Он полагает, законопроект позволит усилить инвестиционную привлекательность государства.



Прежде ресурс проектов нормативных правовых актов обнародовал поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан», регламентирующие упрощенный процесс выдачи зарубежным инвесторам ВНЖ в России. В соответствии с документом, иностранный капиталовкладчик может рассчитывать на вид на жительство в случае инвестирования в бизнес РФ самое меньшее 10 миллионов рублей либо приобретения российских облигаций или недвижимости на 30 миллионов рублей.