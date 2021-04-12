Главная > Государство

«Золотые визы» для зарубежных капиталовкладчиков

23 апреля в 14:00 Государство 0 225 Карина Мелова
1 Изображение

Во время конференции Ассоциации европейского бизнеса министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о представлении в четверг на рассмотрение правительства проекта закона о «золотых визах» для иностранных капиталовкладчиков (ист.: ТАСС). Документ предполагает облегчение порядка получения вида на жительство зарубежными гражданами, намеренными инвестировать в российскую экономику.

Как разъясняет министр, капиталовкладчики из-за рубежа будут иметь такие же основные права, как и россияне, включая беспрепятственное путешествие по стране, основание своего бизнеса, доступ к соцуслугам, выезд за пределы РФ и возвращение. Он полагает, законопроект позволит усилить инвестиционную привлекательность государства.

Прежде ресурс проектов нормативных правовых актов обнародовал поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан», регламентирующие упрощенный процесс выдачи зарубежным инвесторам ВНЖ в России. В соответствии с документом, иностранный капиталовкладчик может рассчитывать на вид на жительство в случае инвестирования в бизнес РФ самое меньшее 10 миллионов рублей либо приобретения российских облигаций или недвижимости на 30 миллионов рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

5 польским дипломатам предписано покинуть РФ до 16 мая

23 апреля в 15:07 Внешняя политика

Лидеры НАТО проведут встречу на высшем уровне

22 апреля в 13:42 Внешняя политика

Посол США покинул столицу России

22 апреля в 12:56 Внешняя политика

Греф уверен в отсутствии необходимости дальнейшего поднятия ключевой ставки

22 апреля в 12:12 Банки и кредитование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Российские ученые изобрели «кожный» тест на иммунитет к Covid-19 Представители чешского дипведомства объявлены персонами нон грата Обнародован обновленный список миллиардеров по версии Forbes Спикер ГД ожидает ограничений со стороны США по отношению к российскому ТЭК В СФ обсуждают необходимость взимания налогов с IT-компаний без представительств в странах

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru