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В судовом порядке «заморожено» функционирование ФБК и штабов Навального

26 апреля в 14:05 Государство 0 352 Карина Мелова
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Московский городской суд одобрил прошение прокуратуры столицы о временной остановке функционирования Фонда борьбы с коррупцией (содержится в реестре иностранных агентов), а также штабов российского оппозиционера Алексея Навального до вынесения вердикта по делу об экстремизме. Такими сведениями поделился возглавляющий ФБК Иван Жданов.

Известно, что предварительное заседание по делу прошло в закрытом режиме при повышенных мерах безопасности у здания суда. И. Жданов в мессенджере Twitter обнародовал фото решения суда, в котором говорится о наличии на веб-страницах и в соцсетях организации публикаций экстремистского характера, призывов к массовым беспорядкам и к присоединению к несогласованным акциям.

До окончания ведения дела по иску для штабов Навального закрыт доступ к государственным и муниципальным СМИ. Кроме того, им не разрешается организовывать митинги, принимать участие в референдумах и выборах, пользоваться счетами в банке и переводами (не считая случаев уплаты налогов, штрафов, компенсации нанесенных ими убытков и расчетов по трудовым договорам).

16 апреля столичная прокуратура обратилась в суд с просьбой внести в число экстремистских организаций ФБК, Фонд защиты прав граждан (занесен в реестр иноагентов) и штабы А. Навального. Организации были проинспектированы по требованию Генпрокуратуры РФ.

По материалам издания «Коммерсантъ»
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