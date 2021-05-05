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На популярные веб-ресурсы могут наложить новые штрафы за старые нарушения

Сегодня в 12:07 Государство 0 151 Карина Мелова
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В судебный участок мирового судьи № 422 пришли админпротоколы на компанию Twitter, которой грозит дополнительное денежное взыскание в размере 24 миллионов рублей за невыполнение требования Роскомнадзора удалить публикации запрещенного характера (ист.: ТАСС).

В частности, информагентству стала доступна такая информация: «В суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 миллиона рублей».

За аналогичное правонарушение могут быть наказаны также Facebook и Google. Сумма штрафа для каждого из этих ресурсов равна 20 миллионов рублей. В отношении указанных компаний суд получил по 5 протоколов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
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