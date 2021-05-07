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Газ распространяется по стране

Сегодня в 12:13 Государство 0 141 Карина Мелова
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Давая интервью каналу «Россия 1», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов анонсировал предстоящее подключение к газу на бесплатной основе домов площадью до 300 квадратных метров. Данная возможность предоставляется в контексте догазификации населенных пунктов.

Региональный оператор будет сооружать газопровод по улице непосредственно до границы земельного участка, в пределах которого жители будут проводить сеть за свой счет. Возможность бесплатного подключения будет предоставляться лицам с максимальным часовым расходом газа 7 куб. м, участок которых находится не более чем в двухстах метрах от газораспределительной сети.

21 апреля, оглашая послание президента РФ Федеральному собранию, Владимир Путин дал правительству и регионам распоряжение создать план газификации в населенных пунктах государства и поддержал членов фракции «Единая Россия» в их мнении о необходимости бескорыстного подведения газа к черте земельного участка.

6 мая председатель российского правительства Михаил Мишустин одобрил «дорожную карту» наращивания газификации субъектов РФ. Ожидается, что к 2030 году уровень газификации регионов повысится до 82,9 %.
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