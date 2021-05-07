Власти ввели дополнительные меры регулирования стоимости топлива в России

В соответствии с утвержденным главой правительства Михаилом Мишустиным постановлением, большие нефтяные компании РФ теперь должны отсылать некоторую долю топлива на биржу с целью предоставления независимым АЗС возможности в дальнейшем купить его по рыночным ценам.



Уведомление пресс-службы кабинета министров гласит: «Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед».



По мнению правительства, такие шаги уменьшат риски монопольного установления цен в этом секторе и устранят избыточное давление на стоимость топлива у независимых сетей АЗС, что поможет избегнуть существенных скачков цен (ист.: «Ведомости»).



Отныне реализовывать вышеназванный товар через биржу можно будет непосредственно с завода при задействовании автомобильного, а не только железнодорожного, транспорта. Таким образом, некоторые поставщики смогут отгружать большие объемы нефтепродуктов.