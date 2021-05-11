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В РФ процедура назначения соцвыплат стала проще

11 мая в 12:10 Государство 0 536 Карина Мелова
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Сегодня, 11 мая, начал действовать федеральный закон, упрощающий схему назначения и предоставления социальных выплат россиянам по заявлению или без него благодаря применению в регионах Единой государственной информационной системы социального обеспечения – ЕГИССО (ист.: «Ведомости»).

ЕГИССО, которая начала функционировать в начале года, дает возможность передавать данные для оформления соцвыплат непосредственно в профильные ведомства в электронном формате, что не требует личных обращений и прочего участия заявителя. Отныне в системе ЕГИССО госслужащим открыт доступ к сведениям об испытывающим трудности лицам. Это позволит назначать таким людям выплаты автоматически.

С информацией о пособиях от Пенсионного Фонда социального страхования, Минтруда и подведомственных учреждений могут ознакомиться пенсионеры, родители детей, нетрудоустроенные и иные категории граждан. Ожидается, что во втором полугодии текущего года можно будет получить консультацию Минтруда в телефонном режиме или в чат-боте единого контакт-центра.

В ходе оглашения своего послания ФС президент России Владимир Путин инициировал перевод всех социальных выплат в дистанционный формат и обнародовал планы по их оформлению и выдаче в режиме «одного окна».
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