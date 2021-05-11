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План по вакцинации от Covid-19 военных РФ выполнен

11 мая в 14:35 Государство 0 519 Карина Мелова
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Во вторник, 11 мая, в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выполнении плана по вакцинации служащих в Вооруженных силах РФ. По его словам, свыше 800 000 военным поставлено прививки.

В частности, министр разъяснил: «К сегодняшнему дню министерством обороны получено 850 000 доз препарата «Спутник V», привито более 800 000 человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в вооруженных силах продолжается».

Г-н Шойгу акцентировал внимание на том, что вакцинация способствует сдерживанию обострения эпидемиии в войсках, и распорядился в дальнейшем проводить беседы с личным составом, членами семей военных и гражданским персоналом о надобности вакцинации.

Согласно уверениям Шойгу, все действия Минобороны совершаются с соблюдением профилактических мер Covid-19, при этом дозы прививочного препарата поставляются в войска регулярно и по плану. Первыми вакцинацию проходят группы риска и боевые подразделения.
По материалам ТАСС
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