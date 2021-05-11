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Премьер представляет вниманию ГД доклад о работе правительства

12 мая в 11:47 Государство 0 321 Карина Мелова
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Глава кабмина Михаил Мишустин прибыл в нижнюю палату парламента для представления вниманию членов ГД отчета о работе, проделанной правительством в 2020 году.

Среди участников сегодняшнего заседания Государственной думы замечены вице-премьеры и прочие члены правительства. Г-н Мишустин прибыл в зал вместе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным (ист.: ТАСС).

Предположительно, что в докладе речь пойдет о самых насущных проблемах социально-экономического развития государства, улучшении качества жизни россиян, воплощении национальных проектов и реализации национальных целей развития до 2030 г. Известно, что по завершении доклада будет организована встреча премьер-министра России с главами думских фракций, во время которой он ответит на интересующие народных избранников вопросы.
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