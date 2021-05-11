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В ЛДПР рассматривают выдачу пенсионерам ежегодного разового пособия на покупку СИЗ

14 мая в 12:33 Государство 0 292 Карина Мелова
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Ссылаясь на письменное обращение члена фракции ЛДПР Ивана Сухарева к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, RT уведомляет о предложении народного избранника назначить ежегодное разовое пособие для лиц пенсионного возраста на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Депутат Государственной думы акцентирует внимание на необходимости применения СИЗ во время распространения коронавируса и замечает, что в первую очередь это относится к пенсионерам, входящим в группу риска и не имеющим достаточно финансовых средств для постоянного приобретения медицинских масок и перчаток.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. руб., выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», – говорит в своем письме главе Минтруда г-н Сухарев, инициируя выдачу пособия в формате сертификата, предназначенного исключительно для покупки СИЗ.
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