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Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания теперь проще

19 мая в 12:57 Государство 0 461 Карина Мелова
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Согласно заявлению, сделанному правительственной пресс-службой 19 мая, с 1 июля 2022 года оформить регистрацию по месту жительства или временного пребывания можно будет в электронном виде. Соответствующее постановление уже подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат, – гласит сообщение. – Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт».

Что касается временной регистрации, то ее оформление может пройти вообще без личного присутствия. Для этого необходимо воспользоваться услугами почты или единого портала.

В соответствии с постановлением, услуги будут оказываться по принципу экстерриториальности. Граждане смогут выбрать орган учета в городском округе или муниципальном районе. При этом в городах федерального значения можно обратиться в любое профильное подразделение на их территории.
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