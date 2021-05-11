Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания теперь проще

Согласно заявлению, сделанному правительственной пресс-службой 19 мая, с 1 июля 2022 года оформить регистрацию по месту жительства или временного пребывания можно будет в электронном виде. Соответствующее постановление уже подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.



«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат, – гласит сообщение. – Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт».



Что касается временной регистрации, то ее оформление может пройти вообще без личного присутствия. Для этого необходимо воспользоваться услугами почты или единого портала.



В соответствии с постановлением, услуги будут оказываться по принципу экстерриториальности. Граждане смогут выбрать орган учета в городском округе или муниципальном районе. При этом в городах федерального значения можно обратиться в любое профильное подразделение на их территории.