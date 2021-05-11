Главная > Государство

IT-корпорациям таки придется открывать филиалы в России

21 мая в 14:01 Государство 0 309 Карина Мелова
1 Изображение

В своем канале Telegram глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн поделился сведениями о внесенном в нижнюю палату СФ неформально называемом законопроекте «приземление», в соответствии с которым зарубежные компании IT-сектора, российская ежедневная аудитория которых достигает или превышает 500 000 пользователей, обязаны открыть в РФ свои представительства, филиалы или уполномоченные юрлица, зарегистрировать личный кабинет на веб-ресурсе Роскомнадзора, а также предусмотреть на своей странице электронную форму для обратной связи с гражданами России и организациями.

К отказавшимся соблюдать эти условия будут применяться принудительные меры, в числе которых донесение до аудитории информации о нарушении ресурсом законодательства РФ, запрет на распространение рекламы, поисковую выдачу и сбор персональной информации, ограничение платежей и денежных транзакций, замедление трафика или полная блокировка ресурса.

Авторами проекта выступили «единороссы» Александр Хинштейн и член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Анонсирование законопроекта, действие которого распространится на Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, TikTok, WhatsApp, Viber, Google AdWords, Steam и World Of Tanks, состоялось на прошлой неделе.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Tesla может официально обосноваться в России

21 мая в 13:02 Технологии

Кабмин отказал в бесплатном проезде детям младше 16 лет

21 мая в 12:16 Транспорт

Министр юстиции предложил неплательщиков по алиментам поставить на учет

21 мая в 11:22 Право

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в РФ стабилизируется

20 мая в 18:16 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

DiDi предоставляет скидку до 90 % на поездки медработникам, задействованным в вакцинации против коронавируса Установлена предельная цена реализации прививочного препарата «Спутник Лайт» Скоро появится возможность обналичивания денег с чужой карты Минсельхоз: за сахар в РФ можно не переживать Оперштаб не подтвердил отмену рейсов в Турцию до конца июня

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru