IT-корпорациям таки придется открывать филиалы в России

В своем канале Telegram глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн поделился сведениями о внесенном в нижнюю палату СФ неформально называемом законопроекте «приземление», в соответствии с которым зарубежные компании IT-сектора, российская ежедневная аудитория которых достигает или превышает 500 000 пользователей, обязаны открыть в РФ свои представительства, филиалы или уполномоченные юрлица, зарегистрировать личный кабинет на веб-ресурсе Роскомнадзора, а также предусмотреть на своей странице электронную форму для обратной связи с гражданами России и организациями.



К отказавшимся соблюдать эти условия будут применяться принудительные меры, в числе которых донесение до аудитории информации о нарушении ресурсом законодательства РФ, запрет на распространение рекламы, поисковую выдачу и сбор персональной информации, ограничение платежей и денежных транзакций, замедление трафика или полная блокировка ресурса.



Авторами проекта выступили «единороссы» Александр Хинштейн и член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Анонсирование законопроекта, действие которого распространится на Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, TikTok, WhatsApp, Viber, Google AdWords, Steam и World Of Tanks, состоялось на прошлой неделе.