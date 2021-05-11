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С июля ФАС устанавливает эталонные тарифы на теплоснабжение
26 мая в 12:09 Государство 0 210 Карина Мелова
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев поделился с изданием «Известия» информацией о возможности публикации ведомством в июне проекта постановления правительства, предписывающего установление в некоторых регионах РФ эталонных тарифов на тепло с 1 июля 2022 г.
По мнению представителей ФАС, подобное решение предупредит увеличение платежей за теплоснабжение благодаря уменьшению расходов ресурсоснабжающих компаний (РСО) на ремонт, топливо и транспорт.
«Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям», – уточнил Королев.
Согласно упомянутому источнику, ряд ресурсоснабжающих организаций из разных регионов страны выразили готовность поучаствовать в пилотных проектах.
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