С июля ФАС устанавливает эталонные тарифы на теплоснабжение

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев поделился с изданием «Известия» информацией о возможности публикации ведомством в июне проекта постановления правительства, предписывающего установление в некоторых регионах РФ эталонных тарифов на тепло с 1 июля 2022 г.



По мнению представителей ФАС, подобное решение предупредит увеличение платежей за теплоснабжение благодаря уменьшению расходов ресурсоснабжающих компаний (РСО) на ремонт, топливо и транспорт.



«Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям», – уточнил Королев.



Согласно упомянутому источнику, ряд ресурсоснабжающих организаций из разных регионов страны выразили готовность поучаствовать в пилотных проектах.