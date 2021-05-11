Котяков: Минтруд готов обсудить вариант четырехдневной рабочей недели

Антон Котяков, стоящий во главе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, подчеркнул, что в ведомстве обсуждаются все выдвигающиеся инициативы, в том числе и возможность перехода к четырехдневной рабочей неделе (ист.: «РИА Новости»).



В частности, он заявил следующее: «Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать . Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать». Свое мнение по поводу инициативы г-н Котяков не выразил и добавил, что готовность изучить предложение не означает согласие в будущем.



В конце апреля Дмитрий Медведев («Единая Россия») представил идею введения «четырехдневки» как рациональную. По его мнению, пандемия «оживила» данное предложение, однако реализовывать его следует без нанесения ущерба экономике.



В первый раз инициатива перейти к четырем рабочим дням в неделю была озвучена г-ном Медведевым, занимавшим в тот момент пост премьер-министра РФ, на Международной конференции труда в Женеве. Она получила широкий отклик публики.