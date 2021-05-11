Главная > Государство

В столице подняли возрастной лимит для получения пособия при рождении ребенка

28 мая в 13:20 Государство 0 236 Карина Мелова
1 Изображение

Ссылаясь на сообщение правительства Москвы, информагентство «РИА Новости» объявило повышение столичными властями максимального возраста получателей дополнительного единоразового пособия на основании рождения ребенка с 30 до 35 лет. Данная мера действует для москвичей с 1 января 2021 г.

Так, уведомление гласит: «Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которых оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет».

Воспользоваться такой возможностью сможет и единственный родитель, достигший тридцати, но не старше 36 лет. В то же время подушевой доход семьи должен быть равен или меньше прожиточного минимума.

Рождение первого ребенка дает право на получение 5 прожиточных минимумов, то есть 90 145 рублей. После появления второго ребенка выплаты вырастают до 126 203 рублей, что равно 7 ПМ, третьего и каждого последующего – до 180 290 рублей (10 ПМ).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Роспотребнадзор рекомендует перенесшим коронавирус ставить прививки

28 мая в 14:06 Медицина

Яиц хватит на всех!

28 мая в 12:42 Торговля

Правительство утвердило проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области занятости населения

28 мая в 11:34 Рынок труда

Котяков: Минтруд готов обсудить вариант четырехдневной рабочей недели

27 мая в 14:25 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Самозанятые родители окажутся в более выгодном положении, чем их коллеги без детей О чем будут говорить на встрече президенты РФ и США? Дополнительные баллы при поступлении в ординатуру получат добровольцы и волонтеры в борьбе с коронавирусом Приговоренные к исправительным работам займут места трудовых мигрантов Через несколько месяцев в РФ начнут тестировать на добровольцах вакцину от коронавируса и гриппа

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru