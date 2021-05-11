В столице подняли возрастной лимит для получения пособия при рождении ребенка

Ссылаясь на сообщение правительства Москвы, информагентство «РИА Новости» объявило повышение столичными властями максимального возраста получателей дополнительного единоразового пособия на основании рождения ребенка с 30 до 35 лет. Данная мера действует для москвичей с 1 января 2021 г.



Так, уведомление гласит: «Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которых оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет».



Воспользоваться такой возможностью сможет и единственный родитель, достигший тридцати, но не старше 36 лет. В то же время подушевой доход семьи должен быть равен или меньше прожиточного минимума.



Рождение первого ребенка дает право на получение 5 прожиточных минимумов, то есть 90 145 рублей. После появления второго ребенка выплаты вырастают до 126 203 рублей, что равно 7 ПМ, третьего и каждого последующего – до 180 290 рублей (10 ПМ).