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В столице подняли возрастной лимит для получения пособия при рождении ребенка
28 мая в 13:20 Государство 0 236 Карина Мелова
Ссылаясь на сообщение правительства Москвы, информагентство «РИА Новости» объявило повышение столичными властями максимального возраста получателей дополнительного единоразового пособия на основании рождения ребенка с 30 до 35 лет. Данная мера действует для москвичей с 1 января 2021 г.
Так, уведомление гласит: «Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которых оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет».
Воспользоваться такой возможностью сможет и единственный родитель, достигший тридцати, но не старше 36 лет. В то же время подушевой доход семьи должен быть равен или меньше прожиточного минимума.
Рождение первого ребенка дает право на получение 5 прожиточных минимумов, то есть 90 145 рублей. После появления второго ребенка выплаты вырастают до 126 203 рублей, что равно 7 ПМ, третьего и каждого последующего – до 180 290 рублей (10 ПМ).
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