Нижняя палата СФ рассмотрит законопроект об ограничении ненормированного рабочего времени

31 мая народные избранники, представляющие фракцию ЛДПР, представляют на рассмотрение нижней палаты СФ проект закона, ограничивающий время переработки при условии ненормированности рабочего дня 120 часами в год и привязывающий длительность дополнительного отпуска к фактической переработке (ист.: ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова).



Документ призван изменить Трудовой кодекс Российской Федерации. По словам членов фракции ЛДПР, «работодатели часто злоупотребляют применением ненормированного рабочего дня, заменяют данным понятием сверхурочную работу, устанавливают такой режим работы большинству работников в организациях как государственной (муниципальной), так и частной форм собственности». С учетом этого, планируется внести поправки в ст. 101 и 119 Трудового кодекса, а именно установить лимит времени переработки при ненормированном рабочем дне на уровне 120 часов в год. Кроме того, оговаривается потребность в точном подсчете времени, фактически отработанного работником за пределами рабочего дня, а также привязка обеспечиваемого дополнительного отпуска к по сути отработанному времени в ненормированном режиме.



Нововведения не будут действовать для глав и замруководителей организаций, главных бухгалтеров и подписавших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку наладить учет времени таких лиц весьма проблематично.