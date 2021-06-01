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За минувший год пенсия в РФ в среднем выросла на 5,7 %

Сегодня в 11:38 Государство 0 175 Карина Мелова
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Согласно отчету Счетной палаты за I квартал 2021 г., по состоянию на 1 января текущего года в среднем по РФ страховые пенсии выросли на 5,7 %, достигнув в денежном исчислении 16 789 рублей.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7 %) больше, чем на начало 2020 года», – сообщается в оперативном докладе.

В соответствии с данными, предоставленными СП, в начале этого года количество лиц пенсионного возраста, получающих федеральную социальную доплату к пенсии, составило 2,9 миллиона человек, за год уменьшившись на 0,7 %, то есть на 2,16 тыс. человек. В то же время средняя доплата к пенсии возросла до 2184 рублей (в апреле прошлого года эта цифра равнялась 1980 руб.).

Как гласит представленный СП документ, в первом квартале этого года бюджет Пенсионного фонда России был пополнен на 2 триллиона 87 миллиардов рублей, а это на 108 миллиардов рублей меньше поступлений за аналогичный период 2020 года (ист.: ТАСС).
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