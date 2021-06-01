Закон о бесплатной газификации официально одобрен в третьем чтении

Нижняя палата парламента Российской Федерации в третьем чтении официально одобрила закон о бесплатной газификации домов, которые находятся вблизи газопроводов на территории поселков.

Проект правительства предполагает пролонгацию программы догазификации до 2023 года (ист.: «Коммерсантъ»).



Помимо прочего, утвержденным актом обуславливается основание института единого оператора газификации. Этими полномочиями будет наделен собственник Единой системы газоснабжения, а в случае отсутствия такового – региональный оператор газификации.



Предположительно, финансирование проекта пройдет за счет инвестиционной надбавки ГРО, а также привлечения средств операторами при задействовании механизмов льготных кредитов, займов и т. д.



Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному собранию глава российского государства Владимир Путин заявил о необходимости на безоплатной основе завершить процесс газификации всех домов в населенных пунктах до 2030 г., после чего правительство обязалось разработать законопроект о безвозмездном подключении домовладений в населенных пунктах с проведенным газопроводом.