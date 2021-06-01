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Закон о бесплатной газификации официально одобрен в третьем чтении

Сегодня в 14:26 Государство 0 136 Карина Мелова
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Нижняя палата парламента Российской Федерации в третьем чтении официально одобрила закон о бесплатной газификации домов, которые находятся вблизи газопроводов на территории поселков.
Проект правительства предполагает пролонгацию программы догазификации до 2023 года (ист.: «Коммерсантъ»).

Помимо прочего, утвержденным актом обуславливается основание института единого оператора газификации. Этими полномочиями будет наделен собственник Единой системы газоснабжения, а в случае отсутствия такового – региональный оператор газификации.

Предположительно, финансирование проекта пройдет за счет инвестиционной надбавки ГРО, а также привлечения средств операторами при задействовании механизмов льготных кредитов, займов и т. д.

Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному собранию глава российского государства Владимир Путин заявил о необходимости на безоплатной основе завершить процесс газификации всех домов в населенных пунктах до 2030 г., после чего правительство обязалось разработать законопроект о безвозмездном подключении домовладений в населенных пунктах с проведенным газопроводом.
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