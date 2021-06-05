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В скором будущем специальное мобильное приложение позволит управлять материнским капиталом

4 июня в 12:34 Государство 0 267 Карина Мелова
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В пятницу, 4 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минтруда Антон Котяков анонсировал разрабатываемое в данный момент мобильное приложение, которое позволит россиянам с детьми управлять средствами материнского капитала.

Так, во время делового завтрака Сбербанка он поделился такими сведениями: «Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления. Наша задача – использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка».

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации пояснил, что с апреля минувшего года маткапитал выплачивается в упреждающем режиме без написания заявления на основании данных ЗАГС. «Если мы говорим об инструментах борьбы с бедностью, то сейчас это можно делать через подачу заявления на госуслугах. Никаких справок с гражданина мы не берем. Все, что нам необходимо для принятия решения, мы делаем через межведомственные запросы», – уточнил Котяков.

Напомним: с 1 января текущего года сумма материнского капитала составляет 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. на второго.
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