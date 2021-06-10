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Законопроект об ответственности за организацию работы нежелательных НПО прошел второе чтение в Госдуме

15 июня в 17:21 Государство 0 384 Карина Мелова
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Во вторник, 15 июня, в нижней палате российского парламента прошел второе чтение законопроект, которым вводится уголовная ответственность за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), внесенных в список нежелательных на территории России. Сведения об этом доступны в базе данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Членство в такой группе грозит денежным взысканием в размере до 500 000 руб. или тюремным заключением на срок до 4 лет. В случае организации деятельности НПО максимальный срок в местах лишения свободы вырастает до 6 лет. Спонсирование или сбор денег для НПО из перечня нежелательных чреваты тюремным сроком от 1 до 5 лет.

Прежде сообщалось, что в первом чтении проект документа вводил уголовную ответственность за такую работу в РФ и за границей. В поправках же указана более конкретная локация «на территории РФ».
По материалам «Известий»
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