Законопроект об ответственности за организацию работы нежелательных НПО прошел второе чтение в Госдуме

Во вторник, 15 июня, в нижней палате российского парламента прошел второе чтение законопроект, которым вводится уголовная ответственность за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), внесенных в список нежелательных на территории России. Сведения об этом доступны в базе данных системы обеспечения законодательной деятельности.



Членство в такой группе грозит денежным взысканием в размере до 500 000 руб. или тюремным заключением на срок до 4 лет. В случае организации деятельности НПО максимальный срок в местах лишения свободы вырастает до 6 лет. Спонсирование или сбор денег для НПО из перечня нежелательных чреваты тюремным сроком от 1 до 5 лет.



Прежде сообщалось, что в первом чтении проект документа вводил уголовную ответственность за такую работу в РФ и за границей. В поправках же указана более конкретная локация «на территории РФ».

По материалам «Известий»