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Техосмотр ТС больше не является обязательным условием при оформлении ОСАГО в РФ

15 июня в 19:31 Государство 0 367 Карина Мелова
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Государственной думой в третьем и последнем чтении одобрен закон, в соответствии с которым прохождение техосмотра транспортного средства перед оформлением собственником авто договора ОСАГО больше не является обязательным условием. Нововведение принято в виде поправок ко второму чтению проекта закона, описывающего функционирование зарубежных страховых компаний в России (ист.: ТАСС).

По новым правилам, полис ОСАГО доступен без ТО автомобиля, при этом страхование автогражданской ответственности собственников транспортных средств выполняется лишь при условии проведения относительно ТС государственного технического осмотра.

Новая законодательная норма, которая начнет действовать 22 августа 2021 года, призвана сделать проще жизнь страховых организаций и владельцев автомобилей. Так полагает Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет ГД по финансовому рынку.
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