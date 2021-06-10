В России повысится безопасность и качество дорожных полотен

Кабинет министров Российской Федерации готов выделить больше средств из бюджета на развитие дорожных полотен, в связи с чем к оснащению трасс с 4 полосами выдвинуты новые требования с целью повышения их безопасности (ист.: правительственная пресс-служба).



Так, согласно постановлению Кабмина, все без исключения четырехполосные дороги без барьерных ограничителей должны иметь разделительную полосу шириной в 2 метра. При наличии на дороге тросового барьера ширина разделительной полосы может быть уменьшена до 1 метра. До этого момента эти нормы не были обязательными и применялись выборочно лишь к некоторым трассам. Ожидается, что благодаря нововведениям снизятся частота и тяжесть ДТП вследствие выезда на встречную полосу.



Согласно распоряжению Михаила Мишустина, в текущем году правительство выделит на развитие автомобильных дорог в государстве 93 миллиарда рублей, в течение следующих двух лет на ремонт, восстановление и сооружение автомобильных дорог будет направлено 100 миллиардов рублей.