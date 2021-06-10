В России инициировали разработку единых требований к работе кредитно-финансовых организаций и коллекторов с третьими лицами

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) письменно обратилась к зампредседателя Государственной думы, члену совета Думы Ирине Яровой с инициативой о разработке единых правил для всех участников рынка взыскания в области работы с третьими лицами (ист.: ТАСС).



Как известно, прежде принятый нижней палатой парламента во втором чтении законопроект позволяет банковским организациям запрашивать у третьих лиц согласие о работе с ними как в письменной, так и в устной форме. К другим же участникам рынка взыскания, среди которых МФО и коллекторские агентства, применяется требование брать письменное согласие с третьих лиц. Кроме того, в соответствии с документом, банки обязуются запрашивать согласие с третьих лиц лишь по договорам, подписанным после начала действия закона, а иные участники рынка должны будут получать согласие третьих лиц по всем активным договорам, в том числе по заключенным до вступления нормы в силу.



Так, в обращении НАПКА сказано: «На наш взгляд, предусмотренные законопроектом возможности должны получить не только кредитные организации, а все кредиторы, а также их представители».



Уточним, к «третьим лицам» относятся не только члены семьи должника, но и родственники, соседи по жилью должника и иные физические лица.