В ПФР разъяснили порядок зачисления в пенсионный стаж периода срочной военной службы

Как сообщили сотрудникам информагентства РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), период срочной службы в армии входит в трудовой стаж, при этом каждый год равноценен 1,8 пенсионного коэффициента.



Человек получает пенсионные баллы за время официального трудоустройства, их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа. По словам представителя ПФР, в некоторых случаях при начислении пенсионных выплат может приниматься во внимание срочная военная служба до 2002 года, однако это нечасто гарантирует получение крупных сумм.



Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) является показателем, определяющим размер выплат по старости. Он начисляется за каждый год трудовой или другой деятельности, которая принимается в расчет. Процесс назначения пенсии предполагает суммирование всех заработанных коэффициентов. Окончательный размер выплат – это результат фиксированной доли и стоимости всех собранных коэффициентов. Стоимость 1 коэффициента обсуждается ежегодно.