Выборы в ГД обойдутся государству более чем в 21 миллиард рублей

На заседании Центризбиркома Николай Булатов, зампредседателя ЦИК, поделился информацией о выделении 21,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на проведение выборов в Государственную думу. Деньги уже отправлены на счет комиссии. «Такой суммы ЦИК России из бюджета еще никогда не получал», – заявил г-н Булатов 23 июня (ист.: «Известия»).



Также дополнительно 4,8 миллиарда рублей из резервного правительственного фонда пойдет на обеспечение принятия всех профилактических санитарно-эпидемиологических мер в процессе выборов.



Около 96 миллионов из выделенных средств пойдут на работу Центральной избирательной комиссии в ходе подготовки и проведения выборов. 162 миллиона рублей будут направлены госорганам, занимающимся вопросами регистрации и учета избирателей.



В частности, столичная избирательная комиссия получит 802 миллиона рублей, а комиссия Санкт-Петербурга – около 408 миллионов.



Российский политический лидер Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости организовать избирательную кампанию в государстве таким образом, чтобы никто не засомневался в ее легитимности. 17 июня президент издал указ о назначении выборов в Государственную думу на 19 сентября. В этот же день состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в 3 регионах высших админлиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.