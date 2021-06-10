ФАС проанализировала возможность увеличения тарифов ЖКУ после индексации

По данным Федеральной антимонопольной службы, тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в РФ после прохождения ежегодной индексации с 1 июля увеличатся максимум на 3,3 процента.



ФАС намерена следить за тем, чтобы показатели не стали больше целевого значения инфляции (4 %). В противном случае ведомство вынудит компании уменьшить тарифы до допустимого уровня.



«В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», – утверждает представитель регулятора.



Уточним, тарифы на ЖКУ индексируются каждый год с целью сбережения стабильности работы коммунальных предприятий и предоставления доступных качественных услуг для населения. Максимальный размер повышения (4 %) объясняется уровнем инфляции в 2021 г., регулирующим средние индексы увеличения тарифов в субъектах РФ.