Главная > Государство

В РФ изменен порядок получения и обжалования штрафов ПДД

Сегодня в 14:14 Государство 0 157 Карина Мелова
1 Изображение

Официальный интернет-портал правовой информации обнародовал подписанное главой Кабмина Михаилом Мишустиным постановление о получении и обжаловании штрафов ГИБДД, выписанных за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, через портал государственных услуг.

Документ, описывающий технический порядок обжалования решений об административных правонарушениях в упомянутой области с помощью электронной платформы, начинает действовать 1 сентября текущего года.

Также документ вводит новые правила получения таких штрафов. Отправленное посредством портала госуслуг постановление будет считаться врученным предполагаемому нарушителю на следующий день после загрузки в систему, даже если он его не увидел. Это относится к тем, кто отказался получать штрафы по обычной почте.

Когда человек готов получать выписки из ГИБДД двумя способами, постановление о нарушении будет считаться врученным, если он с любой целью посетит ресурс госуслуг в течение недели. Если же водитель дольше не выполняет вход в систему, он получит штраф в бумажном виде.

От получения штрафов через «Госуслуги» можно отказаться, равно как и вернуть эту возможность в личном кабинете пользователя.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Самолеты «Победы» вновь полетят в Даламан и Бодрум

Сегодня в 13:40 Туризм

ФАС проанализировала возможность увеличения тарифов ЖКУ после индексации

Сегодня в 12:46 Государство

Государства ЕС уполномочили Борреля разработать варианты антироссийских ограничительных мер

Сегодня в 11:41 Внешняя политика

Кремль неодобрительно отозвался о действиях британского эсминца в Черном море

24 июня в 14:47 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

За неудачно выброшенный мусор автомобилистов будут наказывать Поступило сообщение о минировании Государственной думы и Московской городской думы Характеристики новых штаммов ковида не обнадеживают В России объявлена минута молчания в память о погибших в ВОВ Шойгу всерьез обеспокоен обстановкой в Европе

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru