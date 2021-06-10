В РФ изменен порядок получения и обжалования штрафов ПДД

Официальный интернет-портал правовой информации обнародовал подписанное главой Кабмина Михаилом Мишустиным постановление о получении и обжаловании штрафов ГИБДД, выписанных за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, через портал государственных услуг.



Документ, описывающий технический порядок обжалования решений об административных правонарушениях в упомянутой области с помощью электронной платформы, начинает действовать 1 сентября текущего года.



Также документ вводит новые правила получения таких штрафов. Отправленное посредством портала госуслуг постановление будет считаться врученным предполагаемому нарушителю на следующий день после загрузки в систему, даже если он его не увидел. Это относится к тем, кто отказался получать штрафы по обычной почте.



Когда человек готов получать выписки из ГИБДД двумя способами, постановление о нарушении будет считаться врученным, если он с любой целью посетит ресурс госуслуг в течение недели. Если же водитель дольше не выполняет вход в систему, он получит штраф в бумажном виде.



От получения штрафов через «Госуслуги» можно отказаться, равно как и вернуть эту возможность в личном кабинете пользователя.