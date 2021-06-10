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Президент ведет активную подготовку к прямой линии

29 июня в 11:58 Государство 0 225 Карина Мелова
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По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова 29 июня глава российского государства Владимир Путин примет участие в очередном совещании по организации прямой линии. Первая рабочая встреча с экспертами и администрацией по этому вопросу состоялась вчера.

В текущем году прямая линия с президентом пройдет завтра, 30 июня, без аудитории в студии под девизом «без лишних посредников». Обратиться с вопросами к В. Путину можно будет через специально разработанное приложение для смартфонов «Москва-Путину». Ожидается, что линия будет высокотехнологичная, при этом к прямой линии с президентом готовятся ведущие. «Будет прямой разговор, президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединят вопросы, подтемы, географию страны – где какие вопросы доминируют», – заявил Песков.

К 11 вечера 28 июня в ходе подготовки к прямой линии суммарное количество обращений к главе РФ достигло значения 714 640, из них 395 096 желающих задать вопрос Владимиру Путину воспользовались услугами кол-центра, 172 911 человек оформили вопрос в виде СМС или ММС, 71 165 вошли в систему через сайт программы, 49 786 применили с этой целью мобильное приложение «Москва-Путину», а 25 682 – социальные сети (ист.: «Россия-24»). Наиболее активно обсуждается вопрос вакцинации от Covid-19.
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