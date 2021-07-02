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Президент обязал иностранные IT-компании с большой аудиторией открывать представительства в РФ

1 июля в 14:04 Государство 0 389 Карина Мелова
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Официальный портал правовой информации обнародовал информацию об издании главой государства Владимиром Путиным закона о выдвигаемом к зарубежным IT-гигантам требования основывать в России представительства, филиалы либо юрлица, которые смогут полностью представлять интересы головных офисов.

Закон, который вступит в силу 1 января 2022 г., коснется собственников ресурсов, суточная аудитория которых больше 500 000. В соответствии с документом, разрабатываются меры принуждения крупных иностранных IT-компаний к соблюдению законодательства РФ, в том числе рассматривается возможность частичной или окончательной блокировки ресурса.

На данном этапе в список ресурсов, собственникам которых, вероятно, придется открыть представительства в России, вошли социальные сети Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, видеохостинги YouTube, Twitch.tv, служба Gmail, поисковые системы Google, Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, GoDaddy, Digital Ocean, Cloudflare, магазины Aliexpress.com, Iherb.com, Ikea.com, а также Wikipedia.org.

С инициативой об издании такого закона в нижней палате парламента выступил сенатор Алексей Пушков и члены комитета ГД по информполитике. Документ одобрили кабмин, Центробанк и Федеральная антимонопольная служба.
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