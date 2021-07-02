Президент издал указ о единоразовой выплате семьям с детьми

Сегодня, 2 июля, пресс-служба администрации президента Российской Федерации уведомила о подписании главой государства Владимиром Путиным указа о единовременной выплате семьям с детьми, которые смогут получить по 10 000 рублей на протяжении периода с августа по декабрь текущего года.



Так, документ гласит следующее: «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю произвести в августе – декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей».



В соответствии с указом, средства будут начислены одному из родителей либо усыновителей (попечителей, опекунов) детей, возраст которых находится в диапазоне 6–18 лет, с гражданством РФ. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.