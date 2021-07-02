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Президент издал указ о единоразовой выплате семьям с детьми

Сегодня в 11:35 Государство 0 94 Карина Мелова
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Сегодня, 2 июля, пресс-служба администрации президента Российской Федерации уведомила о подписании главой государства Владимиром Путиным указа о единовременной выплате семьям с детьми, которые смогут получить по 10 000 рублей на протяжении периода с августа по декабрь текущего года.

Так, документ гласит следующее: «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю произвести в августе – декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей».

В соответствии с указом, средства будут начислены одному из родителей либо усыновителей (попечителей, опекунов) детей, возраст которых находится в диапазоне 6–18 лет, с гражданством РФ. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.
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