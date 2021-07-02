Свыше 50 % населения РФ не поддерживают введение очередного локдауна

Свыше 50 процентов граждан РФ не согласны с необходимостью введения очередного локдауна, опасаясь, что новые ограничительные меры до конца разрушат государственную экономику и уменьшат их доход. Такие данные были получены после проведения соответствующего опроса банком «Открытие». Респондентами стали 1000 человек в возрасте 18–65 лет, проживающих в городах, население которых превышает 100 000 человек (ист.: «РИА Новости»).



В частности, исследование свидетельствует о таком: «Большинство россиян против нового локдауна. 51 % считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56 %), а также Московского региона и Приволжья (по 54 %)».



28 процентов респондентов (36 % жителей Сибири, 35 % населения Северного Кавказа и 18 % жителей Московского региона) уверяют, что в месте их проживания нет медицинских показаний к введению локдауна.



В то же время примерно 20 процентов опрошенных поддерживают локдаун в своем регионе, надеясь таким образом побороть увеличение уровня заболеваемости коронавирусом. Больше всего голосов в поддержку локдауна отдало население Санкт-Петербурга и Ленобласти (32 %), столицы и Московской области (28 %). Кроме того, к объявлению карантина готовы 12 % респондентов в ЮФО и 15 % опрошенных в ПФО.