В ФАС озвучили методы регулирования стоимости социально значимых продуктов

Согласно представителю пресс-службы Федеральной антимонопольной службы РФ, максимальные цены для розницы могут устанавливаться при условии, если на протяжении 60 календарных дней подряд в каком-либо субъекте Российской Федерации повышение розничной стоимости продуктов достигает 10 % и более.



Так, в сообщении ФАС идет речь о следующем: «Правительство РФ вправе применять регулирование цен на социально значимые продукты. Соответствующие механизмы предусмотрены постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 года. Документом определен перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, а также утверждены правила их установления. Так, предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора».



Известно, что с целью координирования цен на социально значимые товары правительство разработало ряд специальных мер, например, поднятие ставки экспортных пошлин, заключение между производителями и ретейлерами соглашений по сдерживанию цен, субсидирование производителей и действия по антимонопольному регулированию.



Прежде антимонопольная служба подготовила проект закона о повышении порога антимонопольного контроля для малого и среднего бизнеса с 400 миллионов до 800 миллионов рублей. Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены в «Закон о защите конкуренции» и «Закон о торговле».