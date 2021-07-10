В России предложили увеличить выплаты по уходу за детьми до уровня средней зарплаты

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, выступила с предложением поднять размер выплачиваемого каждый месяц пособия по уходу за ребенком до уровня средней зарплаты и пролонгировать срок его выдачи с 1,5 до 3 лет. Такими соображениями политик поделилась во время стратегической сессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми» с членами партии (Ист.: Banki.ru).



«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 % до 100 % (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача... И увеличение этого периода до трех лет», – заявила г-жа Кузнецова, полагающая, что данная мера существенно поддержит население «проблемных» регионов.



Уточним, начиная с 1 февраля текущего года, сумма наименьшего ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7083 рубля. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком, начисляемое в размере 40 процентов от среднего заработка, не может быть больше 29,6 тыс. руб.