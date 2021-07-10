В России предложили увеличить выплаты по уходу за детьми до уровня средней зарплаты

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, выступила с предложением поднять размер выплачиваемого каждый месяц пособия по уходу за ребенком до уровня средней зарплаты и пролонгировать срок его выдачи с 1,5 до 3 лет. Такими соображениями политик поделилась во время стратегической сессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми» с членами партии (Ист.: Banki.ru).
«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 % до 100 % (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача... И увеличение этого периода до трех лет», – заявила г-жа Кузнецова, полагающая, что данная мера существенно поддержит население «проблемных» регионов.
Уточним, начиная с 1 февраля текущего года, сумма наименьшего ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7083 рубля. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком, начисляемое в размере 40 процентов от среднего заработка, не может быть больше 29,6 тыс. руб.
Считаю нужным увеличение размера пособия не до 100% от среднего заработка, а считаю необходимым увеличение ежемесячной выплаты до 100% минимального уровня удовлетворения базовых потребностей человека, в настоящее время это 140-150 тысяч рублей на одного человека в месяц, т.е. безработная мать и ее ребенок должны получать около 300 тысяч рублей в месяц. Выплаты, конечно, должны быть до 3х лет, потому что уход за ребенком требует 100% времени матери. Данную инициативу можно осуществить за счет государства, за счет государственных и муниципальных предприятий, на которых работают матери и за счет крупного бизнеса, работники малого и среднего бизнеса должны получить данный доход за счет бюджета. Инициатива Кузнецовой правильная, направленная на улучшение положения матери и ребенка, но не решает самого главного, так как размер средней заработной платы по стране не соответствует удовлетворению базовых потребностей человека и находится на уровне выживания, и выплата таких мизерных сумм не решает самого главного - здорового развития ребенка и условий жизни, при которых удовлетворяются базовые потребности ребенка и матери.