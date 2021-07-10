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В России предложили увеличить выплаты по уходу за детьми до уровня средней зарплаты

9 июля в 11:48 Государство 1 431 Карина Мелова
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Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, выступила с предложением поднять размер выплачиваемого каждый месяц пособия по уходу за ребенком до уровня средней зарплаты и пролонгировать срок его выдачи с 1,5 до 3 лет. Такими соображениями политик поделилась во время стратегической сессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми» с членами партии (Ист.: Banki.ru).

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 % до 100 % (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача... И увеличение этого периода до трех лет», – заявила г-жа Кузнецова, полагающая, что данная мера существенно поддержит население «проблемных» регионов.

Уточним, начиная с 1 февраля текущего года, сумма наименьшего ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7083 рубля. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком, начисляемое в размере 40 процентов от среднего заработка, не может быть больше 29,6 тыс. руб.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Архипова Мария (Адвокат, председатель Ассоциации Адвокатов России за Права Человека)

Считаю нужным увеличение размера пособия не до 100% от среднего заработка, а считаю необходимым увеличение ежемесячной выплаты до 100% минимального уровня удовлетворения базовых потребностей человека, в настоящее время это 140-150 тысяч рублей на одного человека в месяц, т.е. безработная мать и ее ребенок должны получать около 300 тысяч рублей в месяц. Выплаты, конечно, должны быть до 3х лет, потому что уход за ребенком требует 100% времени матери. Данную инициативу можно осуществить за счет государства, за счет государственных и муниципальных предприятий, на которых работают матери и за счет крупного бизнеса, работники малого и среднего бизнеса должны получить данный доход за счет бюджета. Инициатива Кузнецовой правильная, направленная на улучшение положения матери и ребенка, но не решает самого главного, так как размер средней заработной платы по стране не соответствует удовлетворению базовых потребностей человека и находится на уровне выживания, и выплата таких мизерных сумм не решает самого главного - здорового развития ребенка и условий жизни, при которых удовлетворяются базовые потребности ребенка и матери.

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