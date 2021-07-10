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МВД выступило за отмену разрешения на временное проживание

9 июля в 12:20 Государство 0 339 Карина Мелова
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Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект закона, предписывающий отмену разрешения на временное проживание. Об этом гласит пояснительная записка к упомянутому документу (ист.: ТАСС).

В то же время в законопроекте идет речь о введении 3 миграционных режимов пребывания в РФ на законных основаниях для граждан других государств. Так, режим краткосрочного пребывания позволяет иностранцам находиться в пределах России в сумме максимум 90 дней в течение календарного года, режим долгосрочного пребывания – более 90 дней на протяжении календарного года без получения разрешения на постоянное проживание. Третьим вариантом является режим постоянного бессрочного проживания. Получить разрешение на постоянное проживание можно будет по общей и упрощенной схемам.

Помимо прочего, ныне мигранты имеют право изменить цель пребывания, не пересекая российские границы. Инициатива также содержит предложение о составлении реестра недобросовестных приглашающих лиц.

МВД РФ подготовило документ в ходе мероприятий по реализации в 2020–2022 гг. Концепции государственной миграционной политики России на 2019–2025 гг.
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