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Минтруд определился с датой начала выплат на детей школьного возраста

14 июля в 11:40 Государство 0 271 Карина Мелова
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Согласно уведомлению министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, разовые государственные выплаты родители школьников начнут получать 16 августа (ист.: пресс-служба ведомства).

Глава Минтруда поделился такими сведениями: «По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день».

Все желающие получить данную выплату должны подать соответствующее заявление с 15 июля до конца октября. В то же время в личный кабинет на портал госуслуг многим гражданам уже пришло предварительно заполненное заявление. Им остается лишь проверить, все ли данные внесены верно.

Напомним, политический лидер РФ распорядился обеспечить однократные выплаты родителям детей, которые достигнут 6 лет не позднее 1 сентября текущего года и которым еще не исполнится 18 лет. Кроме того, на получение средств могут рассчитывать люди с инвалидностью в возрасте 18–23 лет, если они еще обучаются по общеобразовательным программам.
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