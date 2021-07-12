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В столице тестируют систему электронного голосования

29 июля в 11:47 Государство 0 191 Карина Мелова
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Как уведомляет официальный веб-ресурс градоначальника Москвы, в столице Российской Федерации запустили тестирование системы электронного голосования, которую планируется использовать в ходе выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино 17–19 сентября.

За функционированием системы с целью определения ее пригодности при значительной нагрузке и применении технологических ноу-хау следят ее создатели и внешние эксперты. В процессе тестового голосования москвичам предлагается дать ответ на 2 вопроса о вакцинации от Covid-19 в обязательном порядке работников социально важных сфер, кроме обладателей права на медотвод, и о развитии личного и общественного транспорта. Описанное тестирование системы онлайн-голосования будет проходить в столице РФ 29 июля с 08:00 до 20:00.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, количество жителей столицы, готовых проголосовать в удаленном режиме, в текущем году может вырасти до 1,5–2 миллионов человек. Условия голосования онлайн перечислены в отдельном разделе на mos.ru (ист.: ТАСС).
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