В столице тестируют систему электронного голосования

Как уведомляет официальный веб-ресурс градоначальника Москвы, в столице Российской Федерации запустили тестирование системы электронного голосования, которую планируется использовать в ходе выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино 17–19 сентября.



За функционированием системы с целью определения ее пригодности при значительной нагрузке и применении технологических ноу-хау следят ее создатели и внешние эксперты. В процессе тестового голосования москвичам предлагается дать ответ на 2 вопроса о вакцинации от Covid-19 в обязательном порядке работников социально важных сфер, кроме обладателей права на медотвод, и о развитии личного и общественного транспорта. Описанное тестирование системы онлайн-голосования будет проходить в столице РФ 29 июля с 08:00 до 20:00.



По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, количество жителей столицы, готовых проголосовать в удаленном режиме, в текущем году может вырасти до 1,5–2 миллионов человек. Условия голосования онлайн перечислены в отдельном разделе на mos.ru (ист.: ТАСС).