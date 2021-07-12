МВД: камеры на дорогах пока не фиксируют езду без ходовых огней и ближнего света фар

По словам представителя пресс-центра МВД России, видеокамеры на российских дорогах на данном этапе не фиксируют такие нарушения ПДД, как передвижение без ходовых огней или ближнего света фар (ист.: ТАСС).



Так, источник информагентства разъясняет: «В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика по статье 12.20 КоАП РФ на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется».



Согласно предоставленным прежде средствам массовой информации данным, ожидается, что осенью в 12 субъектах РФ камеры начнут фиксировать и езду без ходовых огней и ближнего света фар. Для выявления подобных нарушений будут использованы полторы тысячи камер, из которых 600 будут расположены в столице России.



В соответствии со ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки», водители могут получить предупреждение или административное взыскание в виде штрафа в размере 500 рублей.