В РФ вводится новый формат трудовых книжек

В соответствии с постановлением, подписанным главой правительства Михаилом Мишустиным, с 1 января 2023 года на территории Российской Федерации будут применяться трудовые книжки нового образца. О нововведении свидетельствует уведомление пресс-службы Кабинета министров. В то же время остаются действительными соответствующие документы (бланки и вкладыши трудовых книжек) в старом формате.



В недавнем прошлом Министерство труда и социальной защиты обновило форму бланка трудовой книжки и внесло изменения в инструкции по ее заполнению и хранению. При этом были убраны неактуальные на данном этапе положения, описывающие порядок внесения данных в бланки и учет книжек работодателем (ист.: «Ведомости»).



Помимо прочего, с 2020 года россияне имеют право выбирать между электронной и бумажной трудовыми книжками. В текущем году добавлена опция включения в электронный документ данных о местах работы за весь трудовой стаж.