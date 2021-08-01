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В РФ вводится новый формат трудовых книжек

30 июля в 12:47 Государство 0 559 Карина Мелова
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В соответствии с постановлением, подписанным главой правительства Михаилом Мишустиным, с 1 января 2023 года на территории Российской Федерации будут применяться трудовые книжки нового образца. О нововведении свидетельствует уведомление пресс-службы Кабинета министров. В то же время остаются действительными соответствующие документы (бланки и вкладыши трудовых книжек) в старом формате.

В недавнем прошлом Министерство труда и социальной защиты обновило форму бланка трудовой книжки и внесло изменения в инструкции по ее заполнению и хранению. При этом были убраны неактуальные на данном этапе положения, описывающие порядок внесения данных в бланки и учет книжек работодателем (ист.: «Ведомости»).

Помимо прочего, с 2020 года россияне имеют право выбирать между электронной и бумажной трудовыми книжками. В текущем году добавлена опция включения в электронный документ данных о местах работы за весь трудовой стаж.
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