Действует горячая линия ЦИК по вопросам о выборах в ГД

Согласно уведомлению пресс-центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 2 августа начинает работать горячая линия, на которую все желающие могут обратиться с вопросами касательно сентябрьских выборов в Государственную думу.



В частности, ЦИК сообщвет: «В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года ЦИК РФ в период со 2 августа по 21 сентября 2021 года организует работу информационно-справочного центра (горячей линии) ЦИК России».



Известно, что бесплатная горячая линия будет активна по номерам 8-800-200-00-20 либо +7(495) 249-75-15 (для пребывающих за пределами территории РФ граждан) в промежутке с 09:00–18:00 МСК, а в период 16–20 сентября – круглосуточно.



Пользователям горячей линии будет доступна информация о ходе и порядке организации и проведения выборов, об участии в удаленном электронном голосовании, о номерах участков для голосования, контакты участковых и территориальных комиссий и пунктов приема заявлений и прочие сведения.