«Госключ» позволит заключать договора в режиме онлайн

Отныне отечественная правительственная система цифровых услуг будет предлагать пользователям новую удобную возможность, а именно приложение «Госключ», способное сгенерировать электронную подпись, пригодную для заключения договоров в режиме онлайн.



Приложение будет функционировать на базе единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, разработчиками которой выступили «Ростелекомом» и ВТБ. Согласно уведомлению на ресурсе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, приложением «Госключ» сможет воспользоваться кто-либо, имеющий подтвержденную запись на портале «Госуслуги». Таких лиц насчитывается практически 80 000 000. На генерирование электронной подписи в приложении потребуется меньше 3 минут.



На данном этапе в «Госключе» можно подписать только договор на предоставление услуг сотовой связи с оператором Tele2. Предположительно, скоро таким образом можно будет заключить соглашение и с другими операторами «большой четверки». В дальнейшем электронная подпись будет действительна для оформления иных документов юридического характера, таких как договоры об аренде недвижимости либо о купле-продаже авто.

По материалам «Вести.Ру»