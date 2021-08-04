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«Госключ» позволит заключать договора в режиме онлайн

3 августа в 13:24 Государство 0 237 Карина Мелова
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Отныне отечественная правительственная система цифровых услуг будет предлагать пользователям новую удобную возможность, а именно приложение «Госключ», способное сгенерировать электронную подпись, пригодную для заключения договоров в режиме онлайн.

Приложение будет функционировать на базе единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, разработчиками которой выступили «Ростелекомом» и ВТБ. Согласно уведомлению на ресурсе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, приложением «Госключ» сможет воспользоваться кто-либо, имеющий подтвержденную запись на портале «Госуслуги». Таких лиц насчитывается практически 80 000 000. На генерирование электронной подписи в приложении потребуется меньше 3 минут.

На данном этапе в «Госключе» можно подписать только договор на предоставление услуг сотовой связи с оператором Tele2. Предположительно, скоро таким образом можно будет заключить соглашение и с другими операторами «большой четверки». В дальнейшем электронная подпись будет действительна для оформления иных документов юридического характера, таких как договоры об аренде недвижимости либо о купле-продаже авто.
По материалам «Вести.Ру»
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