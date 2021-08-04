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Административное взыскание за пользование телефоном во время управления транспортным средством не ужесточается

3 августа в 14:15 Государство 0 222 Карина Мелова
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Отвечая на вопрос информагентства ТАСС о возможности ужесточения административного наказания за использование телефона во время управления транспортным средством, представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации заявил, что ведомство не обсуждает инициативу по увеличению штрафа.

Стоящий во главе движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выдвинул предложение поднять размер штрафа за применение телефона при управлении авто до 10 000 рублей. Двигателем данной инициативы стала недавняя авария на дороге в столице, в результате которой была зафиксирована смерть 2 детей. При этом источник ТАСС подчеркнул, что г-н Курдесов не обращался в ГУОБДД МВД РФ по этому вопросу.

Сейчас за подобное правонарушение предусмотрено денежное взыскание в размере 1500 рублей.

Напомним, 16 июля на улице Авиаторов (г. Москва), управляя автомобилем марки Mazda, 18-летняя Валерия Башкирова, которая получила водительские права в 2020 году, сбила 3 детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет, переходивших дорогу в сопровождении взрослых по нерегулируемому пешеходному переходу. Двое старших детей не выжили. 9-месячный ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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