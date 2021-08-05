Члены ГД задумались о сертификатах на продукты и лекарства для малообеспеченных

5 августа представители фракции ЛДПР совместно с сенатором Сергеем Леоновым собираются представить на рассмотрение Государственной думы проект закона, описывающий инициативу по внедрению для малоимущих и попавших в сложную жизненную ситуацию россиян продовольственно-лекарственных сертификатов на приобретение социально важных товаров первой необходимости и лекарственных препаратов. Ожидается, что изменения будут внесены в закон «О государственной социальной помощи». Такой информацией поделился в личном канале Telegram Ярослав Нилов (соавтор документа, возглавляющий комитет нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов).



В пояснительной записке к документу сказано: «В условиях затянувшейся пандемии и, как следствие, снижения реальных располагаемых доходов россиян, которые по итогам 2020 года снизились на 3,5 % в годовом выражении и отстают на 10,6 % от уровня 2013 года, значительного роста безработицы, роста цен на продукты питания первой необходимости и лекарственные препараты остро встает вопрос оказания адресной государственной социальной помощи малоимущим гражданам, численность которых в 2020 году достигла 19,6 миллиона человек, или 13,3 % всего населения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».



Номинальнуюая стоимость подобного сертификата оценивается в 30 процентов от размера прожиточного минимума на душу населения в целом по России в месяц. Список товаров будет поручено составить уполномоченному российским правительством федеральному органу исполнительной власти. Объем выделяемых лекарственных препаратов должен быть не меньше перечня жизненно необходимых и наиболее значимых медикаментов, составленного согласно закону «Об обращении лекарственных средств».



Закон начнет действовать ориентировочно 1 января 2022 г.

По материалам «Прайм»