Истра: побег 5 заключенных из ИВС

Как уведомляет руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, 6 августа в ночное время из изолятора временного содержания в Истре совершили побег 5 заключенных (ист.: ТАСС).



«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», – заявила г-жа Григорьева.



По словам представителя органов правопорядка, из изолятора сбежали обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александр Мавриди, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Николай Тетеря.



Предположительно, накануне в ответ на просьбу одного из сбежавших дежурный истринского ИВС перевел А. Мавриди из седьмой камеры в четвертую, оставив открытым лоток для еды, выломав который, заключенные смогли скрутить замок и уйти через заднюю дверь, не имея при себе оружия и не причинив вреда полицейским. Не выполнившего свои обязанности должным образом сотрудника задержали. На место ЧП прибыл городской прокурор Истры Михаил Рузляев.