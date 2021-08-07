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Истра: побег 5 заключенных из ИВС

6 августа в 11:25 Государство 0 416 Карина Мелова
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Как уведомляет руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, 6 августа в ночное время из изолятора временного содержания в Истре совершили побег 5 заключенных (ист.: ТАСС).

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», – заявила г-жа Григорьева.

По словам представителя органов правопорядка, из изолятора сбежали обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александр Мавриди, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Николай Тетеря.

Предположительно, накануне в ответ на просьбу одного из сбежавших дежурный истринского ИВС перевел А. Мавриди из седьмой камеры в четвертую, оставив открытым лоток для еды, выломав который, заключенные смогли скрутить замок и уйти через заднюю дверь, не имея при себе оружия и не причинив вреда полицейским. Не выполнившего свои обязанности должным образом сотрудника задержали. На место ЧП прибыл городской прокурор Истры Михаил Рузляев.
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