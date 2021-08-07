Пройди плановую госпитализацию – получи 10 тысяч рублей

Ирина Волынец, омбудсмен по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета, обратилась к главе Министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением единоразово в течение 3 лет выдавать гражданам по 10 тысяч рублей за вовремя пройденное бесплатное полное плановое обследование в рамках комплекса мероприятий диспансеризации (ист.: RT со ссылкой на копию письма).



В частности, в документе сказано: «В целях улучшения здоровья россиян прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков».



Г-жа Волынец уверена, что данная мера будет побуждать граждан тщательнее следить за состоянием своего здоровья, своевременно обследоваться, обнаруживать заболевания в начальной стадии и достигать лучших результатов в их лечении. При этом из бюджета придется выделять меньше средств на борьбу с не выявленными вовремя недугами.



Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан разработала сценарий воплощения данной инициативы. Она предлагает организовать на портале «Госуслуги» выдачу всем прошедшим диспансеризацию специальных QR-кодов, дающих право на пособие.