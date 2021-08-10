Правительство направит свыше 127 миллионов на мобильные бригады для помощи заразившимся коронавирусом

В соответствии с постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, Кабмин Российской Федерации направит 127,6 миллиона рублей на обеспечение действия мобильных бригад для оказания помощи пациентам с Covid-19. Об этом 10 августа уведомляет правительственная пресс-служба.



Так, сообщение гласит: «Федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы. Средства поступят из резервного фонда правительства».



Как известно, такие меры предпринимаются в ряде российских регионов с самой тяжелой эпидемиологической обстановкой. В состав мобильных бригад входят инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и кардиологи из федеральных медучреждений и профильных вузов, которые дают медработникам консультации по борьбе с Covid-19 и помогают лечить заразившихся опасной инфекцией.



Инициативу поддержали 32 медучреждения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения РФ, включая Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и Башкирский государственный медицинский университет.



Напомним, в минувшем году на финансирование данной инициативы выделили 200 миллионов рублей.