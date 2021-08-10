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Ни капли крепкого алкоголя до окончания формирования головного мозга

12 августа в 14:30 Торговля 0 220 Карина Мелова
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Министерство здравоохранения Российской Федерации представило на рассмотрение Кабмина новый проект закона об ужесточении ограничения по возрасту на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта выше 16,5 % с 18 до 21 года (ист.: «Известия»). Как известно, возрастной ценз по реализации подобной продукции подняли до 21 года в Соединенных Штатах и до 20 лет в Финляндии, Швеции, Исландии, Норвегии и Японии.

На данном этапе выполняется оценка документа рабочей группой по принципу «регуляторной гильотины». Изменения планируется внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Согласно убеждению представителей ведомства, формирование головного мозга оканчивается по достижении 21 года, а до этого употребление алкогольных напитков представляет опасность для развития органа.

Напомним, в позапрошлом году Минздрав выступал с подобной инициативой, которая, однако, не была поддержана Минэкономики и Минфином. Отказ был мотивирован тем, что запрет нарушает конституционные права граждан, достигших 18-летнего возраста.
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