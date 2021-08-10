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Не оплачиваешь долги – лишаешься загранпаспорта

Сегодня в 11:45 Государство 0 199 Карина Мелова
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На рассмотрение нижней палаты парламента внесен проект закона, предусматривающий изъятие заграничного паспорта у лиц, к которым применяется ограничение на выезд за рубеж (ист.: электронная база Государственной думы).

Законопроект подготовлен Министерством внутренних дел. Согласно документу, загранпаспорта позволено лишать людей, ставших невыездными вследствие невыполнения судебных постановлений. Планируется поручить изъятие паспортов судебным приставам, при этом после устранения приведших к этому причин должник получит право на возвращение своего документа в миграционной службе.

В соответствии с законом, запретившие человеку покидать территорию государства органы должны будут уведомить его об этом или ознакомить с решением под роспись максимум на следующий после даты наложения ограничения день.

Кроме вышеописанных случаев, паспортов будут лишаться граждане, обвиняемые (подозреваемые) в совершении уголовного преступления, еще не отбывшие наказание или имеющие доступ к секретным данным. После изъятия документы направляются в выдавший их государственный орган.

Уточним, основанием наложения запрета на выезд из страны является долг по выплате алиментов (от 10 000 рублей) или какого-либо иного долга от 30 000 рублей.
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